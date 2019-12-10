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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan ABD bankası Morgan Stanley’e 22 milyon dolarlık ‘manipülasyon’ cezası

Fransa’nın finansal piyasaları düzenleyici kurumu Autorité des Marchés Financiers (AMF), ABD bankası Morgan Stanley’ye ülke tahvillerinde manipülasyon nedeniyle 20 milyon avro (22.04 milyon dolar/128.6 milyon lira) ceza kesti.

Fotoğraf: Reuters

Kurumun açıklamasına göre ceza ABD’li bankanın Haziran 2015’te Fransa ve Belçika tahvil fiyatlarındaki manipülasyon nedeniyle verildi.

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Morgan Stanley ise temyiz başvurusunda bulunmayı düşündüğünü belirtti.

Bankanın açıklaması şöyle: “Söz konusu faaliyetler, piyasa kurallarına uygun olarak ve piyasa yapıcısı olarak şirketin rol ve yükümlülüklerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.”

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