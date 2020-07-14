Fransa’daki sağlık çalışanlarına ‘corona’ teşekkürü: 8 milyar avroluk zam

Fransa sağlık çalışanlarının corona virüsüyle mücadelesinin hakkını vermek için 8 milyar avroluk (yaklaşık 62.3 milyar lira) maaş zammı yapma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet ile sendikalar arasında yedi haftadır süren görüşmeler sonuçlandı. Kararla sağlık çalışanlarının maaşına ortalama 183 avro zam yapılacak.

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Bütçenin 450 milyon avroluk kısmı kamuda çalışan sağlık görevlilerine dağıtılacak.

‘Tarihi bir an’

Fransa Başbakanı Jean Castex kararla ilgili “Sağlık sistemimiz için tarihi bir an” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu her şeyden önce salgınla ön saflarda mücadele eden çalışanların çabalarına saygı göstermektir. Bu karar ayrıca ben de dahil herkesin sorumluğu olduğu yıllar süren gecikmenin telafisidir.”