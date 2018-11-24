Fransa’da zam protestosu sürüyor: Paris’te barikatlar, biber gazı, tazyikli su…

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden binlerce kişiye polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı. Protestocular ise Paris’te barikatlar kurdu.

Öğle vakti Şanzelize Meydanı’nda toplanan yaklaşık 5 bin civarı gösterici, cumhurbaşkanlığı sarayına gitmek isteyince polisin engeliyle karşılaştı.

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Burada milli marş söyleyip, Fransız bayrakları dalgalandıran göstericiler, “Macron, istifa” ve “Macron hırsız” sloganları attı.

Polisin biber gazlı ve tazyikli sulu saldırısının ardından göstericilerin bir kısmı Paris’in en ünlü caddesindeki malzemeleri kullanarak barikat kurdu.

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‘Sarı yelekliler’ olarak anılan göstericiler, Macron’un daha çevre dostu yeşil ve elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek amacıyla dizel ve benzin yakıtlarına getirdiği vergi zammına karşı çıkıyor.

Fransa’daki protestolar iki haftadır devam ediyor. Hükümet, protestocuları aşırı sağcıların kışkırttığı görüşünde.