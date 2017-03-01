Fransa’da yolsuzlukla suçlanan cumhurbaşkanlığı adayı Fillon: Siyasi suikast

Fransa’da ilk turu gelecek ay gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından François Fillon, yolsuzluk suçlamalarını ‘siyasi suikast’ olarak tanımladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre eşi ve çocuklarına ‘göstermelik’ işler için para ödediği öne sürülen Fillon, buna karşın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyeceğini söyledi.

15 Mart’ta konuyla ilgili sorgu yargıçlarıyla görüşeceğini belirten muhafazakar aday, hakkındaki iddiaları da yalanladı: “En başından bu yana adalet sistemiyle yüzleşen başkaları gibi bir muamele görmedim. Siyasi suikast kurbanı oldum. Sadece beni değil, Fransız cumhurbaşkanlığı seçimlerini de öldürüyorlar. Boyun eğmeyeceğim, teslim olmayacağım ve sonuna kadar savaşacağım.”

Yolsuzlukla suçlanmadan önce seçim anketlerinde önde görünen Fillon, suçlamalardan sonra ise aşırı sağcı Marine Le Pen ve Sosyalist Parti’nin adayı Emmanuel Macron’un gerisine düştü.

İddiaya göre 1998-2012 yılları arasında Meclis’te Fillon’un asistanı olarak çalışan eşi Penelope Fillon’a 831 bin avro (yaklaşık 3,3 milyon lira) ödendi.

Eski başbakanın ayrıca 2005-2007 yılları arasında da henüz öğrenci iki çocuğunu avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin avro (yaklaşık 333 bin lira) ödeme yapılmasını sağladığı öne sürülüyor.