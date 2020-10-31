Fransa’da vurulan rahip ağır yaralandı, saldırgan kaçtı

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks rahibi silahla yaralayan bir saldırganın kaçtığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Olay bugün yerel saatle 16:00 sıralarında meydana geldi.

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Silahlı bir saldırgan, Yunan Ortodoks Kilisesi’ni kapatan rahibe iki el ateş açarak kaçtı. Rahibin ağır yaralı olduğu bildirildi.

Ülkede Charlie Hebdo’nun çizdiği Muhammed Peygamber’in karikatürlerini gösterdiği için 47 yaşındaki bir öğretmen öldürülmüştü.

Nice kentinde de geçen günlerde bir kilise yakınlarında düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetmişti.