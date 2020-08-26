Fransa’da üstsüz güneşlenen kadınları polisin uyarmasına İçişleri’nden tepki: Özgürlük kıymetlidir

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin plajda üstsüz güneşlenen kadınlardan giyinmelerini isteyen polisleri eleştirdi: “Özgürlük kıymetli bir niteliktir.”

Fotoğraf: BBC

Sainte-Marie-La-Mer plajında üstsüz güneşlenen üç kadın, polis tarafından uyarıldı.

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Yaşanan bu olay ülkede büyük tepki yarattı.

Kadınları destekleyen Bakan Darmanin, üstlerini giymelerinin istenmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Pyrenees-Orientales polisinin verdiği bilgiye göre geçen hafta yaşanan olayda polis memurları çocuklu bir ailenin şikayeti üzerine kadınların yanına gidip üstlerine bir şeyler giymesini istedi.

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Açıklamada üstsüz güneşlenmenin yasak olmadığı da belirtildi

Olayın duyulması sonrası sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Bazı kullanıcılar ahlakçılık dalgasının Fransa’yı sardığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Bunun üzerine polis sözcüsü olayı iki polis memurunun beceriksizliği olarak nitelerken “Beni hep üzerimde üniformamla görürsünüz ancak Sainte-Marie-la-Mer plajında üstsüz güneşlenmek yasak değil” dedi.