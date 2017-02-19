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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da ‘tencere-tava’lı yolsuzluk protestosu

 

Fransa’nın başkenti Paris’te yurttaşlar, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon’u ve adı yolsuzluğa karışan siyasetçileri tencere ve tavayla protesto etti.

Fotoğraf: Reuters

Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, eşi ve çocuklarına haksız kazanç sağlamak ve yolsuzlukla suçlanan Fillon’u hedef alırken, “Yolsuzluk zehirdir, Fillon hapse,” “Hepsinin elleri kirli,” “Yolsuzluk batağındalar” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolardan aşırı sağcı cumhurbaşkanı Marie Le Pen de payını aldı.

Gösteriler Paris dışındaki pek çok kentte de gerçekleştirildi.

Fillon hakkında, hiç çalışmadığı halde eşine sekiz yıl boyunca danışman sıfatıyla 900 bin avro maaş almasına olanak sağladığı ve iki çocuğuna da senatoda hiç çalışmadıkları halde yine danışman sıfatıyla 84 bin avro maaş ödediği iddialarıyla ön soruşturma başlatılmıştı.

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