Fransa’da tekbirli saldırı: Bıçaklanan dört kişiden ikisi hayatını kaybetti

Fransa’nın Trappe şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Fransız haber sitesi Europe1, görgü tanıklarına dayandırarak saldırganın dört kişiyi bıçaklamasının ardından evine sığındığını yazdı. Yaklaşık 20 dakika sonra evinden çıkan 1982 doğumlu şahıs, tekbir getirerek polislere de saldırdı. Saldırgan, polislerce öldürüldü.

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Terör şüphelisi olarak 2016’dan bu yana Fransız güvenlik güçleri tarafından takip edildiği belirtilen şahsın saldırıp öldürdüğü iki kişinin annesi ve kız kardeşi olduğu öne sürüldü.

Fransız medyası saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini bildirdi. IŞİD’in bu açıklaması, bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

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Fransız yetkililer, olayın terör saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde dururken, saldırının ailevi nedenlerle işlenmiş olabileceği de belirtildi.

Fransa’nın başkenti Paris’e 30 kilometre uzaklıktaki Trappe, geliri yüksek Yvelines bölgesinde bulunmasına rağmen yoksul bir şehir. 30 bin kişinin yaşadığı kentte nüfusun yarısı 25 yaşın altında. İşsizlik oranıysa yüzde 20 civarında.