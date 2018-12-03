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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da şimdi de ambulans çalışanları sokağa döküldü

Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden ‘Sarı Yelekliler’den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü. Eylemciler trafiğin durmasına sebep olup lastikleri ateşe verdi.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Paris’teki parlamento yakınında toplanan ambulans çalışanları ‘çalışma şartlarının iyileştirilmesi’ talebinde bulundu.

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‘Devlet beni öldürdü’ yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, ‘Macron istifa’ sloganları atıldı.

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

‘Sarı Yelekliler’ bilançosu: Bir ölü, 630 gözaltı, 10 bin bomba, 136 bin litre su

 

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