Fransa’da ‘sıfır numaralı hasta’ aranıyor: ‘Corona’ Avrupa’ya kasımda gelmiş olabilir

Ülkedeki ilk corona virüsü vakasını tespit etmeye çalışan Fransız bilim insanları, yaklaşık 2 bin 500 göğüs filmi röntgenini inceledi. Çalışmanın sonucunda yeni tip corona virüsünün Avrupa’ya kasım ayında geldiğine yönelik bulgular ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fransa’nın Yukarı Ren bölgesinde, Almanya sınırına yakın Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi’nden Dr.Michel Schmitt ve iki ekip arkadaşı, geriye dönük binlerce göğüs filmini inceledi.

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Dr. Schmitt ve ekibi geçen sene kasım ayı başından, ülkedeki ilk vakaya dair resmi açıklamanın yapıldığı 24 Ocak’a kadarki döneme ait 2 bin 500 röntgeni inceledi.

Çalışmada elde edilen bulguları anlatan Dr. Schmitt, Colmar kentinde sağlık yetkililerinin gözden kaçırdığı bir kümenin bulunduğunu söyledi. En az 30 vakada ‘corona’ bulgusuna dair yeterli kanıt bulduklarını ifade eden Schmitt, bunların 16 ve 18 Kasım 2019 tarihlerinde çekilen iki, aralık ayında çekilen 12 ve ocak ayında çekilen 16 röntgen olduğunu belirtti.

Ekibinin virüsün yayılmasını haritalamak için çalışmayı ekim ayına kadar götüreceğini söyleyen Dr. Schmitt, “Geleceği ancak geçmişi anlarsak yönetebiliriz. Bugün bu salgını açıkça anlamıyoruz. Bu, hükümetin yönetim stratejisini tamamen değiştirebilir” dedi.

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Covid-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart’ta pandemi ilan edilmişti.