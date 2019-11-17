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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’in dünkü gösterilerinde 254 kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ‘Sarı Yelekliler’in dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 254 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

17 Kasım’da akaryakıt zamları sonrası başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri kısa sürede kitleselleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış, ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildirmişti. Hükümet de son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından, şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği protestolar hız kesmişti.

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Bakan Castaner ülke genelinde dün düzenlenen gösterilerde 173’ü Paris’te olmak üzere toplam 254 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Az eylemci gördük ama bunlar haydut, polislerle kavga etmek ve itfaiyecilerin çalışmalarını engellemek için gelen canavarlar” ifadesini kullandı. 

Polisin eylemcilere şiddet uygulamadığını savunan Castaner, “Bunlar barbar, kelimelerimi seçerek kullanıyorum ve yanlış ifade etmiyorum, bunlar barbar” dedi.

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