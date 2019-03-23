Fransa’da Sarı Yelekliler’e Champs Elysees yasağı geldi

Fransız polisi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını protesto etmek için geçen yıl kasım ayından beri eylem yapan Sarı Yelekliler’in bugün başkent Paris’in ünlü caddesi Champs Elysees’ye girmesini yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

Kararın geçen cumartesi günkü eylemde ‘şiddet olaylarının’ yaşanması üzerine alındığı açıklandı. Polisle göstericilerin çatışması sonucunda mağazaların camlarının kırıldığını, araçların ve belirli noktaların ateşe verildiğini anımsatan yetkililer, “Bu manzaraya bir daha izin veremeyiz” dedi.

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Fransız hükümeti ise Sarı Yelekliler’in Paris ve Nice kentlerindeki eylemlerinde ilk kez terörle mücadele timlerinden askerlerin de güvenliği sağlamak için görev yapacağını duyurdu. Askerlerin ‘sokağa inmesi’ muhalefetteki siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Geçen hafta 120 kişinin tutuklandığı eylem sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göstericilere daha sert müdahale yapılmasını istemişti. Şiddet olaylarının ardından Paris Emniyet Müdürü Michel Delpuech görevden alınmıştı.