Fransa’da sağlık çalışanlarından protesto: Üç kişiye gözaltı, 50 kişiye para cezası

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları Covid-19 salgınında kötü çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Paris’teki Robert Debre Hastanesi’nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

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Sarı yeleklilerin de gösteriye katılarak sağlık çalışanlarına destek verdiği protestolarda, hastanelerde imkanların iyileştirilmesi ve maaşlara zam yapılması talep edildi.

Polisin müdahale ettiği eylemde üç kişi gözaltına alınırken, 50 kişiye de izinsiz gösteri düzenledikleri için para cezası kesildi.