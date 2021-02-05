Fransa’da plastik bombayla sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan polise soruşturma

Fransa’nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019’da düzenlediği gösteride kullandığı plastik bombayla bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında soruşturma açıldı.
Rennes Savcısı Philippe Astruc, yaptığı açıklamada, polis hakkında, 2019’da düzenlenen gösteride kullandığı plastik bombanın eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını belirtti.
27 yaşındaki eylemci söz konusu gösteride gözünü kaybetmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu.
Rennes Savcılığı, 27 Aralık 2019’da göstericinin eylemde gözünü kaybettiği olay hakkında soruşturma başlatmıştı.
Fransa’da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu dört kişi öldü, 30 kişi gözünü kaybetti, beş kişinin eli koptu, 770 kişi yaralandı.