Fransa’da parlamento, radikal İslamcılığın yükselişini dizginlemek için kanun tasarısını kabul etti

Fransa parlamentosunun alt kanadı, hükümetin ulusal bütünlüğe tehdit olarak gördüğü ‘İslamcı ayrılıkçılığın’ yükselişini engellemek amacıyla hazırlanan kanun tasarısını kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’da radikal İslamcılar son yıllarda birçok saldırı düzenledi. Son olarak 16 Ekim 2020’de bir öğretmen ifade özgürlüğü hakkındaki derste Muhammed Peygamber hakkındaki karikatürleri gösterdiği için bir genç tarafından başı kesilerek öldürüldü. Bunun sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘İslamcı ayrılıkçılık’ olarak nitelendirdiği olgunun üstesinden gelmek için yasa çalışması da dahil yeni önlemleri gündeme getirdi.

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Kanun herhangi bir dini açıkça belirtmemiş de olsa zoraki evlilikler ve bekaret testleri gibi uygulamalara karşı sert tedbirler getiriyor.

İnternette şiddeti savunanlara karşı sert tedbirler getirecek olan tasarı, ayrıca dini cemaatlerin daha sıkı gözetim altında tutulmasını sağlayacak ve çocukların okul dışında eğitim görmelerine sert kısıtlamalar getirecek.

Parlamentoya devlet ve dini birbirinden ayıran kanunun 115. yıldönümünde gönderilen tasarı sol siyasetçiler tarafından İslam’a yönelik bir saldırı, bazı muhafazakar siyasetçiler ve aşırı sağ tarafından ise yetersiz olarak nitelenmişti. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise tasarı hakkında, “Katı bir metin… fakat cumhuriyetimiz için gerekli” dedi.

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Parlamentonun alt kanadında 151’e karşı 347 oyla kabul edilen tasarı, şimdi de merkez sağ muhalefetin çoğunlukta olduğu üst kanada gidecek.

Fransa’daki Müslümanların nüfusunun yaklaşık beş milyon olduğu tahmin ediliyor. Müslüman Fransızların birçoğunun ailesinin kökeni Cezayir’e ya da diğer eski Fransız sömürgelerine dayanıyor.