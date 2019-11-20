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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da, ormanlık alanda köpeğini gezdiren hamile kadın köpeklerin saldırısı sonucunda öldü

Fransa’nın kuzeyindeki Villers-Cotterêts yakınlarında, ormanlık alanda köpeklerini gezdiren hamile bir kadın ölü bulundu. Savcılık, 29 yaşındaki kadının çevredeki köpekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Savcılıktan yapılan açıklamada, otopside kadının bedeni, kolları ve başında ısırık izi olduğunun belirlendiği, kadının beş köpeği dahil 93 köpeğin, hangisi veya hangilerinin ölüme neden olduğunu belirlenmesi için teste tabi tutulduğu belirtildi.

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Kadının köpeklerini gezdirdiği sırada bölgede avlananların olduğu bu nedenle av köpeklerinden şüphelenildiğine dikkat çekildi.

Açıklamaya göre köpeklerini gezdirirken kocasını arayan kadın, “Bir grup köpek beni takip ediyor saldıracaklarından korkuyorum” dedi. Onun yanına gitmek isteyen genç adam cansız bedenini buldu; köpekleri başında bekliyordu.

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