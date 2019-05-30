Fransa’da ‘Metoo’ hareketini başlatan Muller’e ‘iftira’ davası açıldı

Fransa’da #MeToo hareketini başlatan kadınlardan Sandra Muller’e, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Eric Brion tarafından ‘iftira‘ davası açıldı. Brion daha önceden Muller’den ‘uygunsuz açıklamaları’ nedeniyle özür dilemişti.

Amacının sadece flört etmek olduğunu söyleyen Eric Brion, 50 bin Euro tazminat talep ediyor.

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Gazeteci Muller, #MeToo’nun Fransızca versiyonu #balancetonporc (domuzunu ifşa et) etiketini kullanarak ülkedeki diğer kadınları da #balancetonporc etiketiyle maruz kaldıkları flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmeye teşvik etmişti. Ayrıca Équidia TV’nin eski yöneticisi Eric Brion’un kendisine “Tam benim tipimsin. Büyük göğüslerin var. Seninle yatmak istiyorum” dediğini yazmıştı.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

Önce özür, sonra dava

Brion, Le Monde gazetesindeki köşe yazısında, bir kokteyl partisinde ‘Sandra Muller’e uygunsuz açıklamalar’ yaptığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Ancak daha sonra Muller’in kendisine ‘iftira‘ attığını savunarak davacı oldu.

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Muller ve Brion ilk duruşma için hakim karşısına çıktı. Brion’un avukatı duruşmada Brion’un kendisine Muller’den hoşlandığını ve onunla sadece flört etmek istediğini söylediğini aktararak “Bu, flört etme hakkıdır” diye konuştu.

Brion, Muller’den 50.000 euro tazminat ve 15.000 euro yasal ücret talep ediyor.