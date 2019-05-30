Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da ‘Metoo’ hareketini başlatan Muller’e ‘iftira’ davası açıldı

Fransa’da #MeToo hareketini başlatan kadınlardan Sandra Muller’e, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Eric Brion tarafından ‘iftira‘ davası açıldı. Brion daha önceden Muller’den ‘uygunsuz açıklamaları’ nedeniyle özür dilemişti.

Amacının sadece flört etmek olduğunu söyleyen Eric Brion, 50 bin Euro tazminat talep ediyor. 

Reklam

Gazeteci Muller, #MeToo’nun Fransızca versiyonu #balancetonporc (domuzunu ifşa et) etiketini kullanarak ülkedeki diğer kadınları da #balancetonporc etiketiyle maruz kaldıkları flört, taciz ya da cinsel saldırıları ifşa etmeye teşvik etmişti. Ayrıca Équidia TV’nin eski yöneticisi Eric Brion’un kendisine “Tam benim tipimsin. Büyük göğüslerin var. Seninle yatmak istiyorum” dediğini yazmıştı. 

Önce özür, sonra dava

Brion, Le Monde gazetesindeki köşe yazısında, bir kokteyl partisinde ‘Sandra Muller’e uygunsuz açıklamalar’ yaptığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Ancak daha sonra Muller’in kendisine ‘iftira‘ attığını savunarak davacı oldu.

Reklam

Muller ve Brion ilk duruşma için hakim karşısına çıktı. Brion’un avukatı duruşmada Brion’un kendisine Muller’den hoşlandığını ve onunla sadece flört etmek istediğini söylediğini aktararak “Bu, flört etme hakkıdır” diye konuştu.

Brion, Muller’den 50.000 euro tazminat ve 15.000 euro yasal ücret talep ediyor. 

SON HABERLER

Zirveden dibe: Finaliyle hayal kırıklığı yaratan dört dizi

Dünya çapında olay yaratan bir dizinin dümeninde oturmak başlı başına bir stres kaynağı. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde final bölümü yayınlanan ve arkasından çokça konuşulan Game of Thrones’un senarist koltuğunda oturan David Benioff ve Daniel Weiss ikilisinde de görmek mümkün. Önceki sezonlarda bol bol övülen ikili dizinin son sezonuyla birlikte nefret oklarının da hedefi haline geldi. Dizi düşüşe geçen son sezonu ve izleyicileri tatmin etmeyen finaliyle ister istemez kendisiyle benzer bir sona sahip diğer dizileri hatırlattı. Zirveden dibe doğru hızla inen ve finalleriyle hayal kırıklığı yaşatan 4 diziyi sıralamadan önce uyaralım, bu yazı adı geçen dizilerle ilgili ‘spoiler’ içerebilir!

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması durumunda ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak bu yaptırımların, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarması muhtemel.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...