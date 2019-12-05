Fransa’da Macron hükümetine karşı grev dalgası

Fransa’da emeklilik reformunu protesto etmek için bugünden itibaren özelikle ulaşım ve eğitimde süresiz grev başladı.

Fotoğraflar: DHA

Ülke genelinde yapılacak grev kapsamında, hızlı trenlerin yüzde 90’ı ve Paris metrosunun çoğunluğuna erişim engellenirken yüzlerce uçuş iptal edilecek. Okulların çoğu kapalı olacak.

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Air France, iç hatlar uçuşlarının yüzde 30’unu ve kısa mesafe dış hatlar uçuşlarının yüzde 15’inin iptal edildiğini duyurdu. Paris metrosunun 16 hattından 11’inini kapalı olacağı, yalnızca iki hattın normal rotasına devam edeceği belirtildi. Demiryolu operatörü SNCF de TGV hızlı trenlerinin yüzde 90’ının erişime kapalı olacağını açıkladı.

Okul çalışanlarının yüzde 55’inin greve gitmesi bekleniyor

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, ülke genelinde okul çalışanlarının yüzde 55’inin greve gitmesini, bunun yüzde 78’inin Paris’te görülmesini beklediğini söyledi.

6 bin polis görevlendirilecek

Paris Polis Şefi Didier Lallement, başkentte gerçekleşecek eylemler ve grevlerde 6 bin polisin görev alacağını duyurdu.