Fransa’da kiliseye bıçaklı saldırı: Üç kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın Nice kentindeki Notre Dame Bazilikası’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kadın bir erkek hayatını kaybetti. Öldürülenlerden birinin kafasının kesildiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Sabah saatlerinde yaşanan olayda, kent merkezinde bulunan kiliseyi hedef alan saldırganın polis tarafından vurularak yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Saldırıda yaralıların da olduğu bildirildi.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, saldırgan kilisenin içinde önce bir kadını katletti sonra bir erkeği bıçağıyla ölümcül şekilde yaraladı. Daha sonra saldırgan kilisenin dışına çıkarak rehin aldığı bir kadını öldürdü.

Saldırgan daha sonra emniyet güçleri tarafından vuruldu. Durumu kritik olan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

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Saldırganın kimliğine dair resmi açıklama yapılmadı.

Belediye başkanı Christian Estrosi saldırganın birkaç kez tekbir getirdiğini belirterek, “Artık yeter. Bu İslamofaşizmi topraklarımızdan çıkarmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Nice’e gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

17 Ekim’de de başkent Paris’te bir öğretmen, öğrencilerine, ifade özgürlüğü temalı derste, hiciv gazetesi Charlie Hebdo’nun çizdiği Muhammed peygamberin karikatürlerini gösterdikten sonra kafası kesilerek öldürülmüştü.