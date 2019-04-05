Fransa’da, kanserle ilişkilendirilen pürüzlü silikon proteze yasak geldi

Fransa, nadir rastlanan bir kanser türüyle ilişkilendirilen, çok sayıda meme büyütme ameliyatında tercih edilen pürüzlü silikon protezlerinin bazı tiplerini yasaklayan ilk ülke oldu.

Fotoğraf: Güney Illinois Üniversitesi

BBC’deki habere göre meme yatağında kaymaması için yüzeyi düz olanlara kıyasla daha fazla tercih edilen pürüzlü protezlerin, Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma’ya yol açtığı yönündeki görüşleri dikkate alan Fransa Ulusal Sağlık ve Sağlık Ürünleri Dairesi şu açıklamayı yaptı: “Bu yasak, pürüzlü protezler nadiren de olsa ciddi tehlikeye neden oldukları için tedbir amaçlı alınmış bir karardır. Fransa’da silikon protez takılan 400 bin kadının 70 bininde pürüzlü silikon bulunuyor. 59 kişide lenfomaya rastlandı. Bunların üçü öldü. Protez ne kadar pürüzlüyse tehlike o kadar büyük.”

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Açıklamada, ayrıca, pürüzlü protezlerle ilişkilendirilen Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma vakalarında 2011’den beri kayda değer artış gözlendiğine dikkat çekilerek, “Bunu bilimsel olarak açıklayamıyoruz, gözlemlerimize dayanayarak konuşuyoruz” dendi.

Fransız yetkililer, bu tür protezlere sahip kadınların ameliyat olup protez değiştirmelerini, kansere yakalanma oranı düşük olduğu için önermediklerinin de altını çizdi.

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesi, dünya genelinde estetik cerrahlardan toplanan verilere göre pürüzlü protezlerin kanserle ilişkilendirildiği 615 vaka tespit edildiğini, bunların 16’sının ölümle sonuçlandığını yazmıştı.

