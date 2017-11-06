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Fransa’da IŞİD üyesiyle Telegram’dan mesajlaşan kolej öğrencilerine hapis

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Fransa’da şifreli mesajlaşma ve dosya paylaşma özellikleri sağlayan Telegram üzerinden IŞİD üyesiyle mesajlaşan 14 ve 15 yaşlarında üç kolej öğrencisi, hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

IŞİD’in sosyal medyacılarının Telegram’da, İngilizce, Arapça, Türkçe ve Fransızca’nın da aralarında bulunduğu pek çok dilde açtıkları kanallardan anlık olarak duyuru, fotoğraf ve video paylaştıkları biliniyor.

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AA’nın Europe 1 radyosundan aktardığına göre, Fransa’da IŞİD propagandası yapan ve bu yılın başlarında Irak’ta öldürülen Rachid Kassim isimli IŞİD üyesiyle Telegram üzerinde yazıştıkları belirlenen üç kolej öğrencisi hakkında karar verildi.

Davada, yaklaşık bir yıl önce yakalanan ve cezaevine konulan üç gence uygulanan psikolojik takip ve tedavi programının ele alındığı belirtildi. İki gün süren sorgu ve yargılama sonrası kolej öğrencilerinden ikisine altı ay ve birine ise bir buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği belirtildi.

Kassim’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce de dört kişi yakalanmıştı.

Fransa’daki çok sayıda terör saldırısında etkili olduğu düşünülen ve örgütün Fransa sorumluları arasında gösterilen Kassim’in, bu yılın başlarında Irak’ta öldürüldüğü açıklanmıştı.

Roanne Belediyesi’nde çalıştığı ve rap müzikle ilgilendiği açıklanan Kassim’in, Telegram üzerinde 300 kişiden oluşan bir grubu yönettiği ve burada IŞİD propagandası yaptığı ortaya çıkarılmıştı.

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