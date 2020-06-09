Fransa’da hükümete ‘corona’ soruşturması

Fransız hükümetine corona virüsü salgınını yönetimine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada ‘kasti olmayan cinayet‘ ve ‘yaşamı tehlikeye atma‘ gibi suçlar yer aldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Dokunulmazlığı bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron soruşturmadan muaf tutulacak.

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Soruşturma kararını duyuran Paris Başsavcısı Remy Heitz. ulusal makamların olası cezai suçlar işleyip işlemediğini araştıracaklarını, soruşturmanın ‘siyasi veya idari sorumluluğu’ belirlemeyi amaçlamadığını söyledi belirtti.

ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Fransa’da bugüne kadar 191 bin 131 vaka tespit edildi, 29 bin 212 kişi hayatını kaybetti.