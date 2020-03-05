Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: Dört yaralı

Fransa’da Strazburg ile Paris arasında sefer yapan hızlı tren raydan çıktı. Makinist dahil dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Ingenheim bölgesinde yaşanan kazada makinistin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Reklam

SON HABERLER

LPG’de 7 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG’de 7 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...