Fransa’da hızlı tren raydan çıktı: Dört yaralı

Fransa’da Strazburg ile Paris arasında sefer yapan hızlı tren raydan çıktı. Makinist dahil dört kişi yaralandı.
Ingenheim bölgesinde yaşanan kazada makinistin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da atlı faytonların yerine kullanılacak iki tip elektrikli araç satın aldı.
İtalya’da hükümet ‘corona’ salgınını kontrol altına almak için ülke genelindeki tüm okulların 15 Mart’a kadar kapalı olacağını bildirdi.
Türkiye’den sınırdan geçerek Yunanistan’ın Midilli Adası’na ulaşabilen sığınmacılar, buradan başkent Atina’ya gitmek istiyor. Ancak Yunan polisi izin vermiyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG’de 7 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.
Geçici olarak görevden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Belediye Başkanı Vefa Salman’nın yerine yeni başkan seçilecek. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AKP ile MHP’de.