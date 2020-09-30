Fransa’da hayvanlara özgürlük: Kürk çiftliği, yunus parkı ve sirkler kapatılıyor

On yıllarca süren gösteri, lobi çalışması, hükümet yetkilileriyle toplantı, ünlü desteği ve protestoların ardından Fransız hükümeti esaret altındaki hayvanlar için zafer olarak nitelenebilecek üç yeniliğe imza attı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili, deniz memelilerinin akvaryum ve su parklarında esaret altında yetiştirilmesinin yasaklandığını duyurdu. Bu, Fransa’da katil balinalar dahil olmak üzere esaret altındaki yunusların daha fazla üremeyeceği ve yunusların esaretinin aşamalı olarak kaldırılacağı anlamına geliyor. Esaret altındaki yunusların ithalatı da yasaklanacak.

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Bu karar aynı zamanda katil balinaların rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi için iki yıllık bir geçiş döneminin ve diğer yunus türleri için yedi ila 10 yıllık bir geçiş döneminin başlangıcına da işaret ediyor.

Vahşi hayvanları kullanan sirkler yasaklandı

Hayvan hakları koruma örgütü PETA, yetkililerin, Fransa’nın birçok sirkinde esaret altında çalıştırılan yaklaşık 500 hayvanı çıkarmak için resmi bir zaman çizelgesi planlamamış olsa da hükümetin, geçiş sürecinde ve çözüm bulmada doğrudan endüstriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

Pompili konuk olduğu bir radyo programında konuyla ilgili şunları söyledi: “Vahşi hayvanların şehirden şehre taşınması fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları ile uyumlu değildir. Bu uygulamalara son veriyoruz ve sirklerin yeni bir model benimsemeleri için çalışıyoruz.“

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Mevcut kürk çiftlikleri 2025’e kadar kapatılacak

Kürkleri için beslenen ve esaret altında tutulan hayvanların bulunduğu üretim çiftliği açmak da yasaklandı. Aktif olarak devam eden çiftlikler de 2025’e kadar kapatılacak.

PETA bu kararı “Kürk üretimine karşı yıllarca yürüttüğü kampanyayla ve kürk üretiminin zulmüne karşı çıkan ezici çoğunluğun değerleriyle uyumlu” diye değerlendirdi.

2020 yılında yapılan bir ankete göre Fransızların yüzde 91’i kürk ticaretine karşı.



