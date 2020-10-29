Fransa’da güvenlik seviyesi yükseldi, Macron ‘Teröre yenik düşmeyeceğiz’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin saldırı altında olduğunu ve teröre yenik düşmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Nice kentinde bugün bıçaklı saldırganın kafasını kestiği bir kadın dahil üç kişiyi öldürdüğü Notre Dame Bazilikası’nı ziyaret eden Macron, katolik cemaatine desteğini dile getirirken, sokaklarda devriye gezen asker sayısının iki katına çıkacağını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı ayrıca, Normandiya kilisesinde iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Katolik rahip Peder Jacques Hamel’e de atıfta bulundu.

Macron, şunları söyledi: “Fransa saldırı altında. Bugün Nice’deki bazilikada üç yurttaşımız öldü ve aynı zamanda Suudi Arabistan’da bir Fransız konsolosluğuna saldırı düzenlendi.

Her şeyden önce ulusun, Fransa’daki ve diğer yerlerdeki Katoliklere verdiği desteği ifade etmek istiyorum. 2016’da Peder Hamel’in öldürülmesinden sonra bir kez daha, ülkemizin Katolikleri Azizler Günü’nden hemen önce saldırıya uğradı. Ülkemizde dinin özgürce yaşanabilmesi için onların yanındayız. İnsanlar inanabilir veya inanmayabilir, Fransa’da tüm dinler özgürce yaşanabilir ama bugün ulus Katolik yurttaşlarımızın yanındadır.

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‘Hiçbir şeye teslim olmayacağız‘

İkinci mesajım Nice’e ve İslamcı terörist aptallığın bir sonucu olarak acı çeken Nice halkına. Şehrinizi terörizm üçüncü kez vuruyor ve siz, ulusun desteğine ve dayanışmasına sahipsiniz.

Bir kez daha saldırıya uğradıysak, bunun nedeni değerlerimiz, özgürlük zevkimizdir: Özgürce inanma özgürlüğü ve herhangi bir teröre teslim olmama özgürlüğü. Hiçbir şeye teslim olmayacağız. Bugün terör tehdidiyle başa çıkmak için güvenliğimizi arttırıyoruz. İnansanız da inanmasanız da, dininiz ne olursa olsun, hepiniz birleşmeli ve bölünme ruhuna teslim olmamalısınız. Olanlar karşısında tüm vatandaşlar derinden sarsıldı. Sağlamlık ve birlik bugün ve yarın takip edeceğimiz çizgidir.”

‘Acil saldırı’ seviyesi

Fransa Başbakanı Jean Castex, saldırı sonrası meclisteki konuşmasında, ülkenin terörle mücadele eylem planını ‘acil saldırı’ seviyesine çıkardığını belirtti.

Bu seviye kapsamında hükümet, gerek görülmesi halinde yolları ve metroları kapatılabilecek, eğitime ara verebilecek, siber saldırılar ve insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler de yapabilecek.

Fransızcada ‘vigipirate’ olarak bilinen ve ilk defa 1978’de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, ‘ihtiyat’, ‘saldırı riski’ ve ‘acil saldırı’ olmak üzere üç aşamadan oluşuyor.

Daha önce de Aralık 2016’da kabul edilen acil saldırı seviyesi, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor.