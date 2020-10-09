Fransa’da günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti

Fransa’da son 24 saatte 20 bin 339 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre ülkede 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 630’a ulaştı.

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Hastanelerde 1448’i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 864 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 522 artışla 100 bin 828’e çıktı.

Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10.4’e ulaştı.

Ülkede, son olarak 7 Ekim’de kayıtlara geçen 18 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.