Fransa’da günlük vaka sayısı ilk kez 20 bini geçti

Fransa’da son 24 saatte 20 bin 339 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
AA’nın haberine göre ülkede 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 630’a ulaştı.
Hastanelerde 1448’i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 864 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 522 artışla 100 bin 828’e çıktı.
Testlerin pozitif çıkma oranı ise yüzde 10.4’e ulaştı.
Ülkede, son olarak 7 Ekim’de kayıtlara geçen 18 bin 746 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.