Fransa’da genel grev çağrısıyla sokağa çıkanlara polis müdahalesi

Fransa’da işçi sendikasının çağrısıyla sokağa çıkan göstericilere polis sert müdahalede bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fransa’nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu olan CGT (Genel İş Konfederasyonu) sosyal adalet için 5 Şubat Salı gününü genel grev ve genel eylem günü ilan etmişti.

Reklam

Diğer sendika konfederasyonları da çağrıyı desteklerken, Sarı Yelekliler hareketinin kimi liderleri de aynı gün için ‘her yerde blokaj‘ çağrısı yaptı.

Reklam

Göstericilerin talepleri şu şekilde:

-Asgari ücretin 1800 Euro’ya yükseltilmesi

-Macron yönetimi tarafından iptal edilen servet vergisinin yeniden yürürlüğe sokularak zenginlerden vergi toplanması

-Macron hükümetinin gösteri hakkını kısıtlayan yasasını geri çekmesi.