Fransa’da ‘maddi zorluklarla boğuşacak gücüm kalmadı’ diyen öğrenci kendisini ateşe verdi

Fransa’nın Lyon kentindeki 22 yaşındaki üniversite öğrencisi geçim sıkıntısı yaşadığını ve maddi zorluklara daha fazla katlanamadığını söyleyerek işlek bir üniversite restoranında kendisini ateşe verdi.

Öğrencinin kendisini ateşe verdiği bina Crous de Lyon (Temsili fotoğraf: Le Monde/Google Maps)

BBC’nin haberine göre kendini ateşe vermeden birkaç saat önce Facebook hesabından paylaşımda bulunan genç, ayda 450 euro (yaklaşık 3 bin 430 lira) geliri olduğunu ve maddi zorluklarla boğuşacak gücü kalmadığını söyledi.

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Lyon 2 Üniversitesi’nde okuyan öğrenci, ‘katillerinin’ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski cumhurbaşkanları François Hollande ve Nicolas Sarkozy, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ve Avrupa Birliği olduğunu ifade etti.

‘Siyasi bir eylem amacı taşıyor’

Paylaşımında “Bizi bölmekten başka bir şey yapmayan faşizme ve eşitsizlik yaratan liberalizme karşı savaşalım” yazan üniversite öğrencisi, yerel medyayı ve köşe yazarlarını korku atmosferi yaratmakla suçlayarak kendisini ateşe vermesinin ‘siyasi bir eylem amacı taşıdığını’ belirtti.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, 22 yaşındaki gencin vücudunun yüzde 90’ının yandığını tespit etti.

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Fransa’daki SUD-Éducation ve Solidaires gibi öğrenci birlikleri ve sendikalar ‘öğrencilerin karşılaştığı maddi zorluklara’ dikkat çekerek, gencin eyleminin ‘yalnızca kişisel hayatında hissettiği bir çaresizlikten kaynaklanmadığını’ belirtti.