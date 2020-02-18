Fransa’da ‘first lady’ler savaşı’: Macron’un eşi, davete Hollande’ın eski sevgilisini çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un ‘first lady’ler’ için verdiği davete bir önceki cumhurbaşkanı François Hollande’ın sevgilisi Julie Gayet yerine eski partneri Valérie Trierweiler’ı davet etmesi devletin zirvesinde olay çıkardı. Fransa basını ‘aşk kavgasına’ odaklandı.

Valérie Trierweiler (solda) – François Hollande (ortada) – Julie Gayet (sağda)

Paris Match dergisinin haberine göre Brigitte Macron, bir önceki cumhurbaşkanı François Hollande’ın sevgilisi, oyuncu Julie Gayet’yi yemeğe davet etmedi. Dahası Macron, Gayet yerine Hollande’ın eski sevgilisi Trierweiler’ı çağırarak ‘kavga’ çıkardı.

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Davete katılan eski first lady’ler arasında eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin eşi, şarkıcı Carla Bruni de vardı.

Macron’a ‘Hain’ dedi

Dergi, iddiasını Hollande-Gayet çifti ve onların yakınlarına dayandırdı. Ancak bu konuda çiftin ağzından doğrudan bir alıntı olmaması nedeniyle iddianın çıkış noktası tam anlamıyla ortaya konmadı.

Derginin haberine göre bu davet karmaşası üzerine sinirlenen Gayet, Brigitte Macron’a öfkeli bir mesaj gönderdi. Gayet ayrıca, hayat arkadaşının dahil olduğu Fransız-Amerikan Vakfı’na verilen kamu desteğini kesmekle tehdit eden Emmanuel Macron’u ‘hain’ olarak niteledi.

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Brigitte Macron (solda)

Dergide, “(Julie Gayet) Macron’ların taraf değiştirip Hollande’ın vakfına desteği kesmeyi düşünmesi fikrine ve onların Sarkozy çiftiyle yakınlaşmaya başladığı gerçeğine tahammül edemedi” ifadelerine yer verdi.

Bu tartışma sonrası Gayet’nin ‘Macron’ları görmeye dayanamadığı’ için geçen yıl yaşamını yitiren eski başkan Jacques Chirac’ın cenazesine de katılmadığı belirtildi.

Julie Gayet’nin söz konusu yemekte olmaması, Fransa basını tarafından merak unsuru olmuş ancak ünlü oyuncu konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.

Aldatma haberini Sarkozy mi sızdırdı?

2007 ile 2014 yılları arasında Valerie Trierweiler ile birlikte olan François Hollande, sevgilisini Julie Gayet ile aldatmış, kamuya yansıyan bu olay sonrası çift ayrılmıştı. Hollande, 2017’ye kadar görevde kalırken bu da Gayet’nin bir dönem ‘first lady’ unvanı taşımasına neden olmuştu.

Carla Bruni

Bu hafta Le Monde gazetesinde yer alan bir haberde, Hollande’ın Trierweiler’ı Gayet ile aldattığı bilgisini basına Nicolas Sarkozy’nin sızdırmış olabileceği iddia edilmişti.

Sarkozy’nin, 2012’deki seçim kampanyasında usulsüzlük yapıldığına dair iddiaları araştıran basının ilgisini bu haberle başka yöne çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Bu bilgi üzerine Hollande’ı takip eden gazeteciler onu motosikletle Gayet’nin dairesine girerken görüntülemiş, skandal uzun süre Fransa gündemini meşgul etmişti.