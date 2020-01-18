Fransa’da emeklilik reformuna protesto: Eylemciler Macron’un bulunduğu tiyatro binasının etrafını sardı

Fransa’da emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un içinde bulunduğu Bouffes du Nord Tiyatrosu’nun etrafını sardı. Polisler eylemcileri uzaklaştırırken, Macron binadan ayrıldı.
Sayıları 200’den fazla olan eylemciler, başkent Paris’teki tiyatro salonuna dün slogan atarak girmeye çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası eylemcilerin salona girişi engellendi. Çıkan arbede sonrası Macron tiyatro salonunu terk etti.
Macron’un içinde bulunduğu konvoyun bina önünden ayrılması sırasında da protestocular araçlara yaklaşmak istedi ancak polisler eylemcileri uzaklaştırdı.
Macron’un emeklilik reformu ve grevler
42 farklı emeklilik türünü bünyesinde barındıran Fransız emeklilik sisteminde reform yapmak isteyen Macron, 62 olan emeklilik yaşını kademeli olarak ileri çekmek istiyor.
Reform paketinin geri çekilmesini isteyen binlerce çalışan 5 Aralık’tan beri grevde. Ülkedeki genel grev nedeniyle başta ulaşım olmak üzere çok sayıda hizmet aksıyor.