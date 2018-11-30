Fransa’da ‘ebeveyn tokadı yasağı’ meclisten geçti

Fransa Ulusal Meclisi, anne-babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını bire karşı 51 oyla onayladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritelerini şiddet kullanmadan sağlamasını amaçlayan ‘dayak ve aşağılama yasağı’nın yasalaşması için Senato ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da onaylanması gerekiyor.

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Fransa’da okullarda çocuklara vurmak uzun süre önce yasaklanmıştı. Buna karşılık anne babaların çocuğa karşı şiddet kullanmasını yasaklayan tasarılar daha önce de gündeme gelmiş ama parlamentodan geçememişti.

‘Düşük düzeyde şiddet’ serbest

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa’da da çocuğa şiddet suç sayılmasına rağmen anne babaların, çocuklarını terbiye etmek amacıyla ‘düşük düzeyde şiddete’ başvurmalarına izin veriyor.

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Hangi düzeyde şiddetin bu kapsama girerek suç sayılacağı konusu ise çok tartışmalı ve mahkemelerin kararına bırakılıyor.

Çocuk hakları konusunda kampanya yürüten gruplara göre Fransa’da anne babaların yaklaşık yüzde 85’i çocuklarına karşı şiddete başvuruyor.

Ev ödevini yapmayan çocuk öldüresiye dövüldü

Geçen hafta ülkenin doğusundaki Mulhouse kentinde, dokuz yaşında bir çocuk ev ödevini yapmak istemediği için süpürge sapıyla dövülerek öldürülmüş, aileden dört kişi tutuklanmıştı.

Çocuğa ‘ebeveyn tokadını’ tamamen yasaklayan tasarı Senato’dan da geçerse Fransa, dünyada anne babaların çocuklara şiddet uygulamasını yasaklayan 55’inci ülke olacak.