Fransa’da direniş ve özgürlük değerlerine veriliyor: Montluc ödülü Demirtaş’ın

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş 2017’de yayımlanan ilk öykü kitabı Seher’le, Fransa’da Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraf: Arşiv

Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü, Fransa’nın Lyon kentinde Nazi işgaline ve barbarlığına karşı verilen ‘onurlu’ mücadeleyi anmak amacıyla, her yıl direniş ve özgürlük gibi değerlerin yeniden önem kazanmasına katkıda bulunan edebiyat eserlerine, görsel ve işitsel işlere ve girişimlere takdim ediliyor.

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Cumhuriyet’in haberine göre, Demirtaş, edebiyat kategorisinde, Roberto Saviano, Rana Ahmad, Marie Fleur Albecker ve Alaa El Aswany gibi isimleri geride bırakarak ödüle hak kazandı.

10 Şubat’ta düzenlenen törende, Demirtaş’ın yanısıra, bu konuda geniş bir kamuoyu yaratarak 1981’de Fransa’da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan avukat ve aktivist M. Robert Badinter ile Suriyeli sinemacı Hala Alabdalla da ödüle değer görüldü

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Demirtaş’ın kaleme aldığı Seher, en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Prix Médicis Etranger’e de aday gösterilmiş ancak ‘The Mars Room’ adlı kitabıyla Rachel Kushner ödüle layık bulunmuştu.