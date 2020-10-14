Fransa’da Covid-19 önlemi: Gece sokağa çıkma yasağı

Fransa’da Covid-19 salgınının gidişatı gerekçe gösterilerek ‘acil durum’ ilan edildi. Başkent Paris dahil birçok şehirde gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters

Yasak kararını Fransız cumhurbaşkanı Emmanuel Macron devlet televizyonunda açıkladı.

Reklam

Buna göre sokağa çıkma yasağı cumartesi akşamından itibaren dört hafta geçerli olacak. Yerel saatle 21:00’den saat 06:00’ya kadar yasak uygulanacak.

Yasak Paris’in yanı sıra Grenoble, Montpellier, Lille, Rouen, Lyon, Marsilya, Saint-Étienne ve Toulouse kentlerini kapsıyor. Bu kentlerde yaklaşık 19 milyon insan yaşıyor.

Yasağa uymayanlara 135 avro ceza kesilecek.

Reklam

Fransa’da şimdiye dek 779 bin 63 vaka tespit edilirken, 33 bin 37 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 103 bin 413 oldu.