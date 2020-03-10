Fransa’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 30’a sıçradı

Fransa’da corona virüsünden bir günde beş kişi daha öldü. Ölü sayısı 30’a yükseldi.
Son olarak Fransa kültür bakanının virüse yakalandığı açıklanmıştı.
Yaramazlara biraz batar!
Fransa’da corona virüsünden bir günde beş kişi daha öldü. Ölü sayısı 30’a yükseldi.
Son olarak Fransa kültür bakanının virüse yakalandığı açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO’dan talep edilen desteğin gecikmeden gelmesi gerektiğini söyledi.
Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama kararı verildi.
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester’in yeni tip corona virüsünü kaptığı belirtildi.
ABD Maryland Eyaleti’nin Valisi Larry Hogan, eyalette iki kişinin yeni tip corona virüsünden kaynaklanan Covid-19 hastalığı testinin pozitif çıktığını, bunlardan 86 yaşında olan kadının Türkiye’den ABD’ye seyahat ettiğini açıkladı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin elinde yeni tip corona virüsünü tespit edecek tanı kiti bulunmadığını söyledi.