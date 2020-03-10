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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı 30’a sıçradı

Fransa’da corona virüsünden bir günde beş kişi daha öldü. Ölü sayısı 30’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Son olarak Fransa kültür bakanının virüse yakalandığı açıklanmıştı.

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