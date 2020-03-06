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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da: ‘Corona’dan ilk Türk öldü

Fransa’da bir Türk vatandaşı corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters

NTV muhabiri Kayhan Karaca’nın aktardığına göre Soissons şehrinde 64 yaşında Mersin doğumlu H.B. yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından yaşamını yitirdi.

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Cumartesiden beri hastanede solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören kişi, aynı zamanda yüksek kolesterol ve diyabet hastasıydı.

Fransa cenazenin ülke dışına çıkmasına izin vermezken, H.B.’nin üç oğlu ve eşi de karantinaya alındı.

Dünya genelinde Covid-19’dan hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 383, toplam vaka sayısı ise 98 bin 382.

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