Fransa’da ‘corona’ tekrar hızlandı; toplam can kaybı 9 bine dayandı

Fransa’da son gelen veriler yeni tip corona virüsü salgınının tekrar hız kazandığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Son 24 saatte hastane ve bakım evlerindeki vakaların toplamı 5 bin 171 artışla 98 bin 10’a ulaştı. Bu hızla giderse, İtalya, İspanya, ABD ve Almanya’dan sonra 100 bim vakayı aşan beşinci ülke Fransa olacak.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, “Salgının hızı henüz azalmadı, bu rakamlar da bunu kanıtlıyor” dedi ve hükümetin ölümlerin neredeyse yüzde 27’sinin yaşandığı bakım evlerini mercek altına almaya karar verdiğini belirtti.

Bazı sağlık yetkilileri Fransa halkının diğer ülkelere nazaran tecrit kurallarına daha az uyduğu görüşünü paylaştı.

Fransa geçen perşembeden itibaren bakım evleri verilerini de dahil etmeye başlamıştı. Bu da kısmen neden çarşambadan beri ölü sayısının iki kattan fazla arttığını açıklıyor.

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Son 24 saatte hastanede ölenlerin sayısı 605 artışla 6 bin 494 oldu. Bakım evlerinde hayatını kaybeden 2 bin 417 kişi de eklenince toplam rakam 8 bin 911’e yükselmiş durumda.

Sağlık bakanı 7 bin 72 vakanın da yoğun bakımda olduğunu söyledi.