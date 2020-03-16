Fransa’da ‘corona’ nedeniyle serbest dolaşım sınırlandırılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Fransa

Macron ulusa sesleniş konuşmasında “Coronavirüse karşı savaştayız” ifadelerini kullandı.

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Salgının yayılmasını önlemek amacıyla salı gününden itibaren 15 günlük ‘evde kalma’ politikası uygulanacağını söyleyen Macron, Fransız vatandaşlarının Fransa dışına çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bu kapsamda alınan önlemlerin yarın öğleden sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Macron, yeni kurallara uymayanların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.

Paris’te askerler sokağa indi

Fransa’da virüs nedeniyle alınan tedbirler ve 3. ulusal alarma geçilmesi halkta paniğe neden oldu. Halk marketlere hücum ederken, başkent Paris’te sokaklara askerlerin inmesi dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması halkta endişeye neden oldu.

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Fransa’da ayrıca 3. ulusal alarma geçilmesi üzerine market ve eczaneler dışında tüm kamuya açık alan ve ticarethaneler kapatıldı. Okulların da kapatılması ile evlerine kapanan Fransızlar, evde stok yapmak için marketlere hücum edip rafları boşalttı.

Fransa’da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye, vaka sayısı ise 5 bin 400’e çıktı.