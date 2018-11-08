Fransa’da çevre için pedallayarak sinema izlenecek

Fransa’nın Toulouse kentinde, bir sivil oluşum ekoloji ve enerji sorunlarına dikkat çekmek için seyircilerin bisiklet üzerinde enerji üreterek izleyebileceği film gösterimlerine başlıyor.

Fransız 20 Minutes haber portalının haberine göre Toulouse’da ‘Bisiklet Evi’ adlı sivil oluşum, çevre duyarlılığını artırmak için yeni bir etkinliğini hayata geçirdi. Buna göre, her salı ve çarşamba günleri, katılımcıların ancak pedal çevirerek seyredebileceği film günleri başlatıldı. İzleyecilerin, kendilerini filme kaptırması ya da rehavete kapılması durumunda gösterimin yarım kalması da ihtimaller arasında…Zira sinema gösterimleri yalnızca bisikletlerden elde edilip jenaratöre aktarılan güçle seyredilebilecek.

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Söz konusu oluşum içerisinde yer alan, Alice Pavillet “Prizin ucunda nükleer enerji olmayacak” derken, söz konusu egzersizin normal bisiklete göre daha zor olacağını, daha fazla enerji gerektireceğini fakat güzel bir mesaj verildiğini belirtti. Ayrıca, etkinlikte bir sürücünün yorulması halinde koltuğu başka bir sürücünün alacağı da aktarıldı.