Fransa’da camiye saldırı: İki ağır yaralı; aşırı sağcı saldırgan yakalandı

Fransa’nın güneyinde, Atlas Okyanusu kıyısındaki Bayonne kentinde bulunan bir camiye ateş açan saldırgan, 74 ve 78 yaşlarındaki iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 84 yaşındaki bir kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin aşarı sağcı bağlantıları olduğu bildiriliyor.

Bayonne’daki cami, saldırıdan sonra. Fotoğraf: latestly.com

Reuters’in haberine göre, öğleden sonraki saatlerde camiye gelerek ateş açmaya başlayan saldırgana engel olmaya çalışan iki kişi, ağır yaralandı. Saldırgan, kaçarken bir otomobili de ateşe verdi.

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Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter’dan yaptığı açıklamada, saldırganın yakalandığını açıkladı. Fransız polisi ise 84 yaşındaki şüphelinin, aşırı sağcı bağlantılarının tespit edildiğini bildirdi. Bir başka kaynak ise yakalanan şüphelinin, 2015’de Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nden aday olduğunu açıkladı.

Ulusal Cephe’den yapılan açıklamada ise saldırı, kınanarak, “Bu saldırı, partimizin bütün değerlerine aykırıdır” dendi.

Öte yandan polis, şüpheliye ait bir otomobilde, bir tabanca buldu.