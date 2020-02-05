Fransa’da buz patenci, antrenörünün cinsel istismarına uğradığını açıkladı: Spor Bakanı, federasyon başkanının istifasını istedi

Fransa’nın ünlü emekli buz patencisi Sarah Abitbol, çocukken antrenörünün cinsel istismarına uğradığını ancak 30 yıl sonra dünyaya duyurabildi. Spor Bakanı, Fransa Buz Sporları Federasyonu Başkanı’nın istifasını istedi.

Sarah Abitbol

Artistik buz pateni çiftler kategorisinin ünlü isimlerinden biri olan 44 yaşındaki Fransız kadın sporcu Sarah Abitbol 15 yaşındayken eski koçu Gilles Beyer’in nitelikli cinsel istismarına uğradığını açıkladı. Bunun üzerine Fransa’nın 50’den fazla aktif sporcusu Sarah Abitbol’a destek için açık mektup imzaladı.

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Sporcular, yeni bir cinsel istismar vakasının daha ortaya çıkması karşısında ‘tiksindiklerini ama şaşırmadıklarını’ dile getirdi.

‘Sessizliği bozmak, spora hizmet etmek demek’

Fransa Olimpiyat Komitesi’nin Üst Düzey Atletler Komisyonu’nun (CAHN) üyeleri tarafından kaleme alınan açık mektupta şöyle denildi:

“Artık sessiz kalamayız! Kolektif şekilde hareket etmenin ve sessizliği bozmanın spora hizmet etmek anlamına geldiğini fark etmenin zamanı gelmiştir.”

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Savcılık soruşturma başlattı

Patenci Abitbol’un geçen hafta yayımladığı otobiyografisinde açıkladığı tecavüzle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Savcılar, soruşturma kapsamında başka cinsel istismar mağduru olup olmadığını araştıracaklarını belirtti.

İstismarla suçlanan eski koç Beyer, daha önce sporcusuyla ‘mahrem ve uygunsuz ilişkiye girdiğini, bundan içtenlikle üzüntü duyduğunu’ söyleyerek üstü kapalı itirafta bulunmuştu.

Fransa Buz Sporları Federasyonu (FFSG) antrenörleri Beyer, Jean-Roland Racle, Michel Lotz hakkında üç patenci daha reşit değilken kendilerine cinsel istismar ve tecavüzde bulunma suçlaması getirdi.

Spor Bakanı Roxana Maracineanu, skandalın göbeğindeki FFSG’ye 20 yılı aşkın süredir başkanlık yapan Didier Gailhaguet’yi bakanlığa çağırıp hesap sordu.

Federasyon başkanından istifasını talep eden Spor Bakanı Maracineanu, gazetecilere şunları söyledi:

“Olguların ağırlığı ve uzun zamandır devam etmesi, federasyonda genel bir işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Didier Gailhaguet bundaki kişisel ve ahlaki sorumluluğundan kendini temize çıkaramaz. Dolayısıyla kendisinden tüm sorumluluğu üstlenmesi ve istifa etmesini talep ettim.”

Eski madalyalı kadın yüzücü bakan Maracineanu, ağır ceza soruşturması açılabilmesi için federasyon üzerindeki devlet tanımasını geri çekebileceğini de söyledi.