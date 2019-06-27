Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da burkini tartışması büyüyor: İki havuz kompleksi kapatıldı

Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna burkiniyle giren Müslüman kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Fransa, 2011 yılında halka açık alanlarda tüm örtüleri yasaklayan ilk Avrupa ülkesiydi.

Reklam

Geçen hafta, Grenoble’da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten ‘Alliance Citoyenne’ kuruluşunun çağrısıyla yasağı protesto etmek için burkiniyle belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Polis, kadınların her birine 35 avro para cezası vermişti.

AFP’nin haberine göre bir cankurtaran, konuyla ilgili “Güvenliği sağlamak için buradayız ve buradakiler için endişe içindeyken görevimizi yerine getiremeyiz” diyerek olumlu bir çözüm yolu bulmak için çalıştıklarını belirtti.

​Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların burkini giyerek havuzda yüzmesinin ‘İslamcı bir provokasyon’ olduğu savunuldu.

Reklam


SON HABERLER

THY mağduru anne: Çocuklarını uçağa bindirdi, dokuz saat haber alamadı

Refakatsiz çocuk taşıma yetki belgesi ile çocuklarını Berlin’den Adana’ya Türk Hava Yolları (THY) uçuşu ile gönderen anne, hava muhalefeti nedeniyle Adana’ya değil Gaziantep’e inen uçaktaki çocuklarından saatlerce haber alamadığını ve THY’yi bu ihmalinden dolayı dava edeceklerini söyledi.

İmamoğlu: Doya doya belediye başkanlığı yapacağım, sonrasını Allah bilir

23 Haziran’da yeniden İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu,”Sizi cumhurbaşkanı adayı olarak görecek mi Türkiye?” sorusuna, “Bu yanlış bir tasarruf olur. Doya doya keyifle büyükşehir belediye başkanlığı yapacağım. Sonrasını Allah bilir, millet bilir” diye yanıt verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...