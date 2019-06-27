Fransa’da burkini tartışması büyüyor: İki havuz kompleksi kapatıldı

Fransa’nın güneyindeki Grenoble kentinde belediyenin havuzuna burkiniyle giren Müslüman kadınlara para cezası verilmesinin ardından iki havuz kompleksi kapatıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Fransa, 2011 yılında halka açık alanlarda tüm örtüleri yasaklayan ilk Avrupa ülkesiydi.

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Geçen hafta, Grenoble’da yaklaşık 10 Müslüman kadın, kadın hakları alanında çalışmalar yürüten ‘Alliance Citoyenne’ kuruluşunun çağrısıyla yasağı protesto etmek için burkiniyle belediyeye ait havuzda yüzmüştü. Polis, kadınların her birine 35 avro para cezası vermişti.

AFP’nin haberine göre bir cankurtaran, konuyla ilgili “Güvenliği sağlamak için buradayız ve buradakiler için endişe içindeyken görevimizi yerine getiremeyiz” diyerek olumlu bir çözüm yolu bulmak için çalıştıklarını belirtti.

​Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada da Müslüman kadınların burkini giyerek havuzda yüzmesinin ‘İslamcı bir provokasyon’ olduğu savunuldu.

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Le #Burkini n’a pas sa place en France où la femme est l’égale de l’homme.



Laisser faire ces activistes islamistes à #Grenoble comme partout en France c’est renoncer à la République.



Je ne l’accepterai jamais. pic.twitter.com/RodENVqcwO — Eric Ciotti (@ECiotti) June 24, 2019



