Fransa’da bir sürücü camiye otomobiliyle çarptı

Türkiye’nin 19 ilinden, Şanlıurfa ve Mardin’e, çok sayıda doktorun, bir ay süreyle görev yapmak üzere yola çıkmalarının istendiği bildiriliyor. Doktorların, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat çerçevesinde kuracağı ‘güvenli bölge’ adımının başarısız olması halinde Türkiye’nin tek başına düzenleyebileceği olası bir operasyona ‘hazırlık’ amacıyla bölgeye gönderildiği ileri sürülüyor.