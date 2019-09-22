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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da bir sürücü camiye otomobiliyle çarptı

Fransa’nın Colmar şehrinde bir sürücü otomobiliyle camiye çarptı. Yetkililer, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun araştırıldığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Fransa’nın doğusunda bulunan Colmar Ulu Cami’nde meydana gelen olayda, aracıyla camiye çarpan ve içeri giren sürücü, camide maddi hasar oluşmasına sebep oldu.

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Şans eseri camide o sırada kimse bulunmazken, sürücünün boynundan bıçakla yaralandığı bildirildi.

Bıçakla kendisini yaraladığı iddia edilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, camiye arabasıyla giren adamın amacının saldırı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

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