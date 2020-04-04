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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da bıçaklı saldırı: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı

Fransa’nın güneydoğusundaki Romans-sur-Isère’de düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

33 bin 500 nüfuslu yerleşim biriminin belediye başkanı, Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığını anımsatarak, bir dükkandaki iki kişiyi bıçakladıktan sonra sokaktan geçenlere rastgele bıçak darbesi indirdiğini açıkladı.

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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken polis saldırganın yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. 33 yaşındaki saldırganın iltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu açıklandı.

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