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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmenin davasına dört öğrenci dahil edildi

Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmene ilişkin davaya, dört öğrenci de dahil edildi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay Fransa’da öğretmen Samuel Paty, öğrencilerine ifade özgürlüğü dersinde, Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan ‘İslam peygamberinin karikatürleri’ni göstermesinin ardından kafası kesilerek öldürülmüştü.

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Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre dört şüpheliden üçü, Paty’yi katile gösterdiği iddia edilerek, ‘terör cinayetinde suç ortaklığı yapmakla’ suçlandı. Üç öğrenci 13-14 yaşları arasında.

Dördüncü şüpheli ise öğretmene karşı internette hedef gösterme kampanyası yürüten adamın kızı. Genç öğrenci, derse katılmamasına rağmen olayı kendi ağzından anlattığı için Paty’yi ‘iftira niteliğinde kınamak’la suçlandı.

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