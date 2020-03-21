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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da başbakan hakkında ‘devlet yalanı’ söylediği iddiasıyla suç duyurusu

Fransa’da yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının yol açtığı krizin yönetiminde ‘devlet yalanı’ söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Reuters
Başbakan Edouard Philippe

Fransız basınında yer alan haberlere göre 600 doktor, Paris’teki Adalet Divanı’na suç duyurusunda bulundu.

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Doktorlar, Philippe ve görevinden geçen ay istifa eden Buzyn’i salgın ile ilgili ‘tehlikeyi’ bildikleri halde zamanında gerekli önlem almamakla suçladı.

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, hükümetin, ‘Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması’ için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

100 bin yaşlı ölebilir uyarısı

Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran’a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, ‘maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği’ uyarısında bulundu.

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Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

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