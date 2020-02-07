Fransa’da Apple ‘iPhone yavaşlatması’ nedeniyle 25 milyon avro para cezasına çarptırıldı

Fransa, eski iPhone’ları kasten yavaşlatan yazılım güncellemelerine karşı kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle Apple’ı 25 milyon avro (yaklaşık 164 milyon TL) para cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fransa’da yaklaşık üç yıldır devam eden davada tüketici gözlemcisi DGCCRF’den yapılan açıklamada, “iPhone sahipleri, iOS güncellemelerinin (10.2.1 ve 11.2) cihazlarını yavaşlatabileceğine dair bilgilendirilmedi” dendi.

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İtiraf edip özür dilemişti

2017 yılında patlak veren skandalda Apple, son güncellemelerin batarya ömrü kötüleşen eski sürüm telefonları yavaşlattığını itiraf etmiş ve özür dilemişti. Kullanıcı bilgisi dışında yapılan bu durum tepkilere neden olmuştu. Firma, kullanıcılara telefonlarının bozulduğunu düşündürerek gereken zamandan çok önce telefon değiştirmeye sevk etmekle suçlanmıştı.

Bu tarz bilinçli yanlış yönlendirmelerle mücadele etmek adına bir araya gelen tüketici kurumu HOP’un talebiyle Ocak 2018’de soruşturma başlatılmıştı. Şirket, Fransız tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı.

‘Tarihi bir zafer’

HOP’un kurucularından Laetitia Vasseur ve Samuel Sauvage da kararı memnuniyetle karşıladı. İkili, “Bu, hem tüketiciler hem de çevre adına, ‘çöpe gitmeye hazır’ rezil uygulamalara karşı kazanılmış tarihi bir zafer” açıklamasında bulundu.

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Vasseur ve Sauvage, kullanıcıların maruz kaldığı ek zararlar nedeniyle talepte bulunacaklarını da belirtti.

Apple davayı savuşturduğu için memnun

Apple ise, ‘rahatsızlık vermesi olası bir kamu davasına’ gerek kalmadan DGCCRF ile uzlaşarak sorunu çözdükleri için memnun olduklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Amacımız her zaman müşterilerimiz tarafından takdir edilen güvenli ürünler yaratmak ve mümkün olduğunca uzun süre dayanan iPhonelar üretmek de bunun önemli bir parçası” ifadeleri kullanıldı.

Apple, aynı gerekçeyle İsrail’de de dava edilmişti. Söz konusu davada, davacılar şirketten 125 milyon dolar (yaklaşık 748 milyon TL) tazminat talep etmişti.