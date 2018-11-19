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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da akaryakıt zammı protestosuna Türklerden ‘davullu zurnalı’ destek

Fransa’da yaşayan Türkler, akaryakıt zammına yönelik protestolara davul zurna çalarak destek verdi.

Sarı yeleklerini giyerek Chalette-sur-Loing bölgesindeki eyleme katılan Türklerin ‘davullu zurnalı’ eylemi sosyal medyada ilgi gördü. Müziğin etrafında toplanan Fransızlar da bir süre sonra Türklerle birlikte halay çekti.

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Artan petrol vergilerini protesto etmek için ülkede çoğunluğu sakin geçen 2 bin civarı protesto düzenlenmiş, eylemlere katılan toplam yaklaşık 283 bin kişiden en az biri ölürken, sekizi ağır 227 kişi de yaralanmıştı.

Şu ana kadar geri adım atmayan hükumet dizele getirilen ek vergilerin hükümetin ‘ekolojiye geçiş’ programının bir parçası olduğunu ve eylemlere rağmen bundan geri adım atılmayacağını dile getiriyor.

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