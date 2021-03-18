Fransa’da 16 bölgede dört hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart’tan itibaren dört hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Castex, düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini şöyle aktardı: “Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi Britanya varyantıdır. Bu, Covid-19 vakalarının dörtte üçünü oluşturuyor. Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi.”

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Castex, ‘salgının durumunun endişe verici olduğunu, bu nedenle ek tedbirlerin alınması gerektiğini, bazı bölgelerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının salgının üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını’ kaydetti.

Okullar açık, temel ihtiyaçların satıldığı mağazalar hizmet verecek

Castex, söz konusu bölgelerde okulların açık kalacağını söyledi. Bunun yanında, sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceğini, diğerlerinin kapatılacağını belirtti.

İnsanların evin 10 kilometre çevresinde süre kısıtlaması olmadan dolaşabileceğini ifade eden Castex, ülkede bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandığını aktardı.

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Castex, ülkede sokağa çıkma yasağının saat 18.00 yerine 19.00’da başlayacağını belirtti.

İnsanların ayrıca mümkün olduğunca en az dört gün evden çalışması gerektiğini ifade eden Castex, 5.7 milyon kişiye Covid-19 aşısı vurulduğu bilgisini paylaştı.