Fransa ve Almanya’dan Türkiye’ye bir hafta süre: Tahriklerini durdur

Fransa ve Almanya Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle Avrupa Birliği’ni (AB) tahrik etmeyi sürdürmekle suçladı ve tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre verdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İki ülke yetkilileri, Ankara’yı Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karşı çıktığı sularda doğalgaz aramaya son vermeye ikna edilmesini amaçlayan 2 Ekim tarihli AB mutabakatına rağmen dün bir araştırma gemisinin (Oruç Reis) faaliyetlerini yeniden başlatmakla eleştirdi.

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Türkiye, söz konusu AB mutabakatının hemen öncesinde gemiyi geri çekmişti.

AB, aralık ayında yapılacak zirvede Türkiye’ye yaptırım olasılığını gözden geçireceğini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Alman mevkidaşıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin sürekli olarak kabul edilemez provokatif eylemler gerçekleştirdiği bizim için açık” dedi.

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Le-Drian, sorumluluğun Ankara’da olduğunu, ancak Türkiye’nin diyaloğa dönmemesi halinde AB’nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya: Kabul edilemez

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye’nin gemiyi Akdeniz’e geri gönderme kararının ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

AB yaptırımlarını gündeme getirme olasılığı hakkındaki soruya Maas, AB’nin nasıl tepki vereceğine karar vermek için bir hafta bekleyeceğini söyledi: “Beklenen görüşmeler iki seferdir yapılamıyor ve ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz.”

Fransız bakandan Türkiye’ye Dağlık Karabağ eleştirisi

Le Drian, Türkiye’nin Ermenistan’la Azerbaycan arasında süren Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolünü de eleştirdi: “Bu konuda askeri bir zafer olmayacak, bu yüzden ateşkesin uygulanması gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla, ateşkese saygı göstermeyen tek ülke Türkiye ve bu zarar verici.”