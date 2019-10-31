Fransa Ulusal Meclisi, harekatı kınayan tasarıyı kabul etti; Dışişleri’nden sert tepki

Fransa Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan karar tasarısını kabul etmesi, Dışişleri Bakanlığı’nın sert tepkisine yol açtı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Harekata karşı 121 ‘evet’ oyuyla Fransa Ulusal Meclisi’nin tamamı tarafından kabul edilen tasarı, ‘sembolik’ nitelik taşıyor. Kabul edilen tasarıda, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi de istenerek, ‘Fransa’nın YPG’ye sonsuz desteği’ bir kez daha ifade edildi. Ayrıca, harekatın IŞİD’in yeniden ortaya çıkma riskini arttırdığı savunuldu.

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Dışişleri: PYD/YPG romantizmi

Dışişleri Bakanlığı ise Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili kabul ettiği kararları şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ‘Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı’ belirtildi. Açıklamada şöyle dendi: “Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG ile ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ’la mücadele kisvesi altında desteklemiş; PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir. Fransız Parlamentosu ve Hükümeti’nin gerçeklik algısını felç eden sözde ‘PYD/YPG romantizmi’, Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye’de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde, başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hıristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa’nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir. Harekatın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla da tescil edilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosu’nun gerçeklerle bağdaşmayan kararlar kabul etmesi, ancak Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa’nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir. Fransız Parlamentosu’nu ve Hükümeti’ni, terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı Müttefiki Türkiye’nin safını tutmaya ve Türkiye’yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet ediyoruz.”

Öte yandan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa Ulusal Meclisi’nin kabul ettiği karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi: “Fransız Parlamentosu’nun Barış Pınarı Harekatı konusunda kabul ettiği karara karşı tepkimiz bakanlığımıza çağrılan Fransa Büyükelçisine de iletilmiştir.”